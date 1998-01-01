المغرب يعلن السماح لمواطنيه في الخارج والمقيمين بالعودة جوا وبحرا بداية من 14 يوليو

أفاد بلاغ للحكومة المغربية بأنه يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم العودة إلى البلاد ابتداء من 14 يوليو الجاري عبر نقاط العبور الجوية والبحرية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطوط الجوية الوطنية ستبرمج عددا كافيا من الرحلات الجوية لإنجاح هذه العملية، موضحة أنه يتعين على المسافرين تقديم اختبار الكشف عن فيروس كورونا "بي سي آر" لا تقل مدته عن 48 ساعة قبل صعود الطائرة.

وحسب البلاغ ستتم برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من ميناءي سيت بفرنسا، وجنوى بإيطاليا، مشيرا إلى أنه سيتعين على المسافرين بهذه البواخر تقديم اختبار "بي سي آر" لا تقل مدته عن 48 ساعة والتقيد بالتدابير الصحية الصارمة الموصى بها، كما يمكن إجراء اختبار كشف "بي سي آر" خلال السفر.

وسيمكن للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب مغادرة المملكة عقب مدة إقامتهم بنفس الوسائل الجوية والبحرية.

وكان المغرب، علق مثله مثل بقية دول العالم، حركة الدخول والخروج إلى أراضيه لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسجل المغرب إجمالا نحو 15 ألف إصابة بكورونا و242 حالة وفاة.