عبدالمطلب لـ«الشروق»: ننتظر القرار النهائي بشأن إقامة التصفيات الأفريقية للسلة

أكد محمد عبدالمطلب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أن الاتحاد ينتظر القرار النهائي من الاتحاد الأفريقي بشأن تأكيد موعد إقامة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، حيث كان مقررا أن تستضيف مصر التصفيات في شهر نوفمبر المقبل، إلا أن الاتحاد الأفريقي لم يؤكد حتى الآن موقفها بسبب تأجيل أكثر من حدث على خلفية جائحة كورونا.

وأوضح عبدالمطلب أن هذه التصفيات مهمة للغاية، حيث يتأهل منها 16 منتخبا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل، إضافة إلى أن المنتخبات الـ16 المتأهلة هي ذاتها التي ستشارك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني سيبدأ استعداداته حسب الخطة الموضوعة من أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، انتظارا للقرار النهائي بشأن إقامة التصفيات.

وعن باقي المنتخبات، أوضح: "كان من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة رجال وسيدات العام الحالي، وتم إلغائها بسبب فيروس كورونا، وقرر الاتحاد الدولي استبدالها بمسابقة للمهارات، كل منتخب سيقوم بعمل مسابقة في بلده ويتم تصوير المنتخب بالفيديو وإرساله للاتحاد الدولي لتقييم كل منتخب".

وأضاف: "منتخب تحت 18 سنة 3X3 ناشئات سيشارك في النصف الثاني من أغسطس في كأس العالم في المجر، وتم تأكيد إقامة البطولة، وما شجع الاتحاد الدولي على إقامة هذه البطولة أن العدد أقل في الملعب وبالتالي ستكون أكثر أمانا من الناحية الطبية".