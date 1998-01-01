من المتوقع أن تشهد مناطق واسعة من اليابان، اليوم الخميس، هطول مزيد من الأمطار، في الوقت الذي قفزت فيه حصيلة الوفيات نتيجة تساقط الأمطار على جزيرة كيوشو في جنوب البلاد إلى 62 شخصا.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأن هناك 17 شخصا على الأقل في عداد المفقودين في كيوشو، حيث تسببت أمطار قياسية في انهيارات أرضية وفيضانات خلال مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء، أنه تم استدعاء عمال الإنقاذ في مدينة يوفو بمقاطعة أويتا، حيث تردد أن مياه الفيضانات جرفت مركبة على متنها 4 أشخاص.

ويحاول عمال وقوات الطوارئ الوصول إلى السكان في المناطق الريفية في مقاطعة كوماموتو، التي عُزلت بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وأظهر مسح لوزارة الأراضي اليابانية حدوث 179 انهيارا أرضيا، بينها 48 في كوماموتو، و36 في مقاطعة كاجوشيما، منذ يوم السبت.

وأمرت السلطات مئات الآلاف من الأشخاص بإخلاء منازلهم، حيث حذرت هيئة الأرصاد اليابانية من انهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع منسوب مياه الأنهار.

وتتوقع الهيئة استمرار هطول الأمطار على مناطق واسعة من البلاد حتى يوم الأحد.