وفيات كورونا في ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل رقما قياسيا

حطمت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الخميس، رقمها القياسي في حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، في يوم واحد، حيث وصل الرقم اليومي إلى 120 حالة وفاة جديدة تم الإبلاغ عنها، وسط ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة المؤكدة في الولاية الواقعة جنوبي البلاد.



ويبدو أن بيانات فلوريدا تحذو حذو الولايات الأخرى التي تشهد ارتفاعاً في حالات الوفيات وسط أسابيع من الزيادات المستمرة في عدد الحالات.



وسجلت كاليفورنيا رقما قياسيا فى عدد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا أمس الأربعاء، حيث سجلت 149 حالة وفاة جديدة ، وفقا لبيانات المقاطعة التى حسبتها صحيفة لوس انجيليس تايمز .



وكانت ولاية تكساس قد سجلت 98 حالة وفاة أمس الأربعاء بعد أن حافظت على معدل أقل من 40 حالة وفاة يومية فى الأشهر الأولى من الجائحة .



وساهمت وفيات فلوريدا في زيادة عمليات البيع في وول ستريت، مع توتر بين المستثمرين بشأن انتشار جديد للفيروس وإمكانية حدوث إيقاف أو تراجع إضافي في عمليات إعادة فتح الاقتصاد.



وحطمت الولايات المتحدة هذا الأسبوع سجلها اليومي الخاص في عدد الحالات ، حيث سجلت أكثر من 60 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس المميت في يوم واحد، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.



وأعلنت الولايات المتحدة أكثر من 3 ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 300ر132 حالة وفاة.