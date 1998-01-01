القطاع السياحي يترقب عودة الرحلات الوافدة من السوقين الألمانية والإنجليزية

أصحاب الشركات: لن تكون قبل أكتوبر وستبدأ بأعداد متواضعة

الشاعر: وجود مصل لفيروس كورونا سيحد من مخاوف السفر

تترقب شركات السياحة عودة الرحلات من السوقين الألمانية والإنجليزية، والتى تمثل النسبة الأكبر والأهم للسياحة الوافدة إلى المدن الشاطئية.

وتتوقع الشركات أن الدولتين سيبدآن فى السماح لمواطنيهما بالسفر إلى مصر بنهاية العام الحالى، مرجحين أن تؤدى هذه الرحلات إلى زيادة نسب الإأشغال تدريجيا فى الوقت الذى تعانى فيه الفنادق منن ضعف الإشغال رغم عودة السياحة، والسماح بتشغيل 50% فقط من طاقة الفنادق.

يقول كامل أبو على، رئيس مجموعة بيك الباتروس السياحية: إن هناك مجهودا كبيرا يبذل من وزارة السياحة لتوضيح الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذ للوقاية من فيروس كورونا داخل المناطق السياحية، مشيرا إلى أن هذا المجهودى سيؤتى ثماره خلال الأسابيع القادمة، متوقعا أن تؤدى هذه المجهودات إلى إعلان عدد من الحكومات مع لمواطنيها السماح بالسفر إلى مصر.

وأضاف أبو على أن استمرار انحسار الأعداد المصابة بكورونا، والسيطرة على الفيروس سواء فى مصر أو باقى الدول المصدرة للسياحة سيؤدى إلى الإسراع من هذا القرار، متوقعا أن تعود السياحة الوافدة من السوقين الألمانية والبريطانية إلى شرم الشيخ والغردقة بحلول أكتوبر القادم.

ويؤكد رئيس مجمعة الباترويس أن أغلب الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية تعمل الآن بأقل من الطاقة المسموح بها الـ 50%، وبأسعار أقل من التكلفة التى يجب أن تكون عليها مما يسبب لها خسائر.

ولا تتوقع نورا على، رئيسة مجلس إدارة ماستر ترافيل، إحدى الشركات العاملة فى السوق الألمانية أن تعود السياحة الوافدة من ألمانيا أو بريطانيا قبل أكتوبر القادم، قائلة: إن الدولتين ما زالتا تتحوطان فى السفر إلى الخارج، «حتى بعد السماح بالسفر لن يكون الطلب على مصر كما كان قبل الأزمة، خاصة أن أغلب المواطنين سيكون لديهم تخوف من السفر إلى الخارج، أو ستكون أزمة كورونا قد تسببت فى مشكلات مالية تحد من القدرة على السفر».

وكان الاتحاد الدولى للنقل الجوى «إياتا» أصدر تقريرا عن الرأى العام حول رغبة الناس بالسفر مع وجود مخاطر كبيرة لالتقاط فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) شمل 11 دولة، أكد فيه 66٪ أن معدل سفرهم سيكون أقل على المستوى الترفيهى أو بغرض العمل مما كان عليه قبل الأزمة، وأشار 64٪ منهم إلى تأجيل سفرهم حتى تتحسن العوامل الاقتصادية (الشخصية وعلى نطاق أوسع.

وأشار تامر الشاعر، نائب رئيس شركة بلوسكاى للسياحة، إلى أن عودة السياحة بالطاقة الكاملة لما كانت عليه قبل أزمة تفشى كورونا يتوقف على الإعلان عن وجود مصل للمرض، والذى من شأنه أن يبدد مخاوف المسافرين حول العالم إلى أى مكان.

ويتوقع الشاعر أن تبدأ السياحة الوافدة من ألمانيا وبريطانيا فى العودة إلى مصر بداية من أكتوبر القادم، وبأعداد متواضعة عند بداية التشغيل.