بريطانيا تسجن رجلا أُدين بالتخطيط لشن عمليات إرهابية في مواقع سياحية بلندن

قضت محكمة بريطانية، بسجن مواطن بريطاني 25 عاماً على الأقل، اليوم الخميس، بعد إدانته بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في مواقع سياحية في لندن.



وأصدرت محكمة وولويتش حكما بسجن محسن تشودرى البالغ من عمره 29 عاما من بلدة لوتون بالقرب من لندن بعد 18 شهرا من تبرئته من تهمة الإرهاب عقب القبض عليه سابقاً خارج قصر باكنجهام فى لندن، المقر الرئيسى للملكة اليزابيث الثانية.



وأخبر شودري الشرطة السرية عن خططه الجديدة خلال عملية مراقبة استمرت ستة أشهر ونصف.



وذكرت شرطة العاصمة أن شقيقته سنيه شودرى / 25 عاما / أدينت بعدم الإبلاغ عن خططه لشرطة مكافحة الإرهاب، حتى بعد أن طلب منها المساعدة فى شن هجوم .



واعتُقل محسن تشودري وبحوزته سيف بالقرب من قصر باكنجهام في وسط لندن في عام 2017 ووجهت إليه تهمة الإرهاب، لكن تمت تبرئته وإطلاق سراحه من الحبس الاحتياطي في ديسمبر 2018.



وقالت الشرطة إنه بدأ "بنشر رسائل مزعجة على الإنترنت" في غضون أيام من تبرئته.



واشترى تشودري في وقت لاحق بندقية غير حقيقية وقال للشرطة السرية إنه يريد الحصول على بندقية حقيقية، كما أنه كان "يفكر في استهداف مناطق الجذب السياحي المزدحمة في وسط لندن وموكب للمثليين في لندن".



كما ادعى أنه خدع هيئة المحلفين التى وجدت أنه غير مذنب فى محاكمته السابقة بتهمة الإرهاب، وفقا لما ذكرته الشرطة .