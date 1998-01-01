لجنة التحقيق: الرئيس الموريتاني السابق أضاع فرصة الدفاع عن نفسه في قضايا فساد





قالت لجنة التحقيق في البرلمان الموريتاني التي تبحث في قضايا فساد في فترة حكم الرئيس السابق، إن الأخير أضاع فرصة للرد على الاتهامات التي وجهها له معاونوه ووزراؤه السابقون تشكل مساسا خطيرا بالدستور.

وأوضح النائب لمرابط ولد بناهي الناطق الرسمي باسم اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بعد ظهر اليوم الخميس بعد تغيب الرئيس السابق عن جلسة للإدلاء بشهادته، أن "غياب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن جلسة الاستماع ،هو من يتحمل مسؤوليتها؛ لأنه فوت عليه فرصة لتقديم وجهة نظره للجنة".

وكانت اللجنة قد استدعت الرئيس السابق لجلسة استماع اليوم الخميس، لكنه رفض استلام الاستدعاء وتغيب عن الجلسة.

ولكن ولد بناهي قال تعليقاً على غياب ولد عبد العزيز: "اللجنة ستجتمع وتتخذ قرارا في الموضوع"، دون أن يحدد إن كانت اللجنة ستلجأ إلى القوة العمومية أم ستعد تقريرها دون الاستماع للرئيس السابق.

وأكد ولد بناهي أن اللجنة التي تنتهي مهمتها بنهاية يوليو الجاري "ستسلم تقريرها النهائي للجمعية الوطنية في الآجال المحددة" وأن "الملفات التي فوضتنا الجمعية الوطنية للتحقيق فيها، حصلنا على ما يكفي فيها من المعلومات لإعداد تقريرنا النهائي".

وتشمل الملفات موضع التحقيق صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي وصفقة لإنارة عدد من شوارع مدينة نواكشوط بالطاقة الشمسية والهيئة الخيرية لشركة الصناعة المعادن وغيرها. ويشتبه البرلمان الموريتاني في حدوث تلاعب كبير وفساد في هذه الصفقات.