 وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية ترحب بتصريحات بيجون بشأن تأييد التعاون بين الكوريتين - بوابة الشروق
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وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية ترحب بتصريحات بيجون بشأن تأييد التعاون بين الكوريتين

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 9:19 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 9:19 ص

رحبت وزارة الوحدة في سول اليوم الخميس بتصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفين بيجون، المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية بشأن التأييد القوي للتعاون بين الكوريتين.

وقال بيجون - في تصريحات له في سول عقب المحادثات مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إنه أكد أن التعاون بين الكوريتين هو مكون مهم من أجل خلق بيئة أكثر استقرارا في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف أنه يدعم جهود حكومة سول على نحو كامل وهي تحقق أهدافها المتعلقة بالتعاون بين الكوريتين".

ووصل بيجون أمس الأول الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وغيرها.

ومن المقرر أن يتوجه بيجون إلى اليابان بعد ظهر اليوم.

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