محافظ بني سويف: توصيل الغاز الطبيعي لـ9426 أسرة منذ بداية العام الحالي

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا من شركة وادي النيل للغاز، بشأن الموقف التنفيذي لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي خلال شهر يونيو 2020، الذي تضمن الإشارة إلى استمرار الزيادة في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.

وصرح المحافظ بأنه -وبحسب التقرير- فقد تم خلال يونيو الشهر الماضي توصيل الخدمة لعدد 2084 عميلا منزليا جديدا ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة خلال العام الحالي إلى 9426 مشتركا، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للعملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعي في كل مراكز ومدن المحافظة (175 ألفا و518 مشتركا).

كما تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تُجرى حاليا أعمال توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ على شرق النيل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وأيضا مشروعات توصيل الغاز بمدن: الواسطى، الفشن، ببا، وسمسطا بجانب قريتي: الشناوية مركز ناصر والفنت مركز الفشن، فضلاً عن مشروع توصيل الخدمة لقريتي الزرابي والدوية مركز بني سويف.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية متابعة ملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي، الذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحسين مستوى المعيشة.