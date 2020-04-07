القبض على مالك سفينة اصطدمت بأخرى مما أودى بحياة 34 شخصا في بنجلاديش

أعلنت الشرطة في بنجلاديش اليوم الخميس أنه تم إلقاء القبض على مالك سفينة ركاب اصطدمت بأخرى الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 34 شخصا في نهر بالعاصمة دكا.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على مصدق حنيف سواد، مالك السفينة مايوري-2 التي اصطدمت بسفينة مورنيج بيرد في 29 حزيران/يونيو الماضي، في منزل بمنطقة دهانموندي في دكا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت سفينة مورنيج بيرد، الأصغر حجما، قد انقلبت وغرقت عقب الاصطدام في نهر بورجانجا. وتمكن الغواصون من انتشال جثث 33 راكبا من النهر في أول يومين من عملية الانقاذ. وجرفت المياه الجثة الـ34 بعد يوم من انتهاء عملية الانقاذ.

وقد وجهت الشرطة البحرية لمالك السفينة وقبطانها وخمسة أخرين تهمة القتل، حيث قالت إن الاهمال هو الذي تسبب في وقوع ضحايا.

وفي حال إدانة المتهمين، سوف يواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 أعوام.