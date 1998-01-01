 «الصحة» تمنع شراء المستزمات الطبية للمستشفيات إلا عن طريق «الشراء الموحد» - بوابة الشروق
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«الصحة» تمنع شراء المستزمات الطبية للمستشفيات إلا عن طريق «الشراء الموحد»

وزارة الصحة المصرية
وزارة الصحة المصرية
منى زيدان
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 3:19 م | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 3:19 م

طالب اللواء وائل رفعت السباعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، في خطاب موجه إلى الدكتور أحمد محيي مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراء الموحد والمديريات الصحية والجهات التابعة، بتدبير احتياجات تلك الجهات من الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الهيئة المصرية للشراء الموحد، حفاظا على حياة المرضى ومنعا لمخالفة القانون.

وأكد الخطاب أن القانون ينص على ألا يجوز للجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية، من غير طريق الهيئة إلا في أحوال الضرورة، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة، وموافقة مجلس الوزراء، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لاختصاص الهيئة بالشراء الموحد.

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