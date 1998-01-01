شرطة دبي تضبط مطلوبين اثنين في عصابة تهريب مخدرات دولية

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من القبض على مطلوبيْن دوليّيْن، ينتميان لعصابة دولية ضالعة في الإتجار بالمخدرات، أدخلت 3 أطنان من المواد المخدرة إلى أستراليا تقدر قيمتها بـ150 مليون دولار.

وألقت شرطة دبي على المطلوبين بنيامين نيل وماثيو جون (أستراليين)، بعد 7 أيام من تلقيها نشرة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) الحمراء، بشأنهما.

وينتمي المطلوبان لعصابة "ميليستريم" الضالعة في الإتجار بالمخدرات، وأثمر القبض عليهما عن سقوط 3 متهمين آخرين بأستراليا، بعد تحقيق دام سبع سنوات من قبل الأجهزة الشرطية الأسترالية.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله المري إن العملية تعتبر نموذجا للتعاون المستمر والمثمر لشرطة دبي والشرطة الأسترالية، وواحدة من العمليات المشتركة التي جاءت نتيجة للعلاقات المتينة بين الجانبين لتعزيز الأمن.

من ناحيته، أوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل المنصوري، أنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الأسترالية بخصوص المتورطين في جرائم خطرة مثل تجارة المخدرات وتحليلها بمركز تحليل البيانات الجنائية في شرطة دبي، تبين وجود المتهمين في إمارة دبي، فتم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للبحث والتحري وإلقاء القبض عليهما.