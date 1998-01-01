توريد 132 ألف و971 طن قمح لشون وصوامع الغربية

أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، توريد 132 ألف و971 طن و664 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي مساء اليوم الخميس، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى.

وأفاد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بأن وارد اليوم بلغ 356 طن و469 كيلو، تم توريد 75 طن و216 كيلو للمطاحن، و281 و253 كيلو للبنك فى ضوء الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألف و703 أفدنة بعد التدقيق.