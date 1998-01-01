 محافظ البحيرة يشكل لجنة لمتابعة مطابقة العقارات للاشتراطات البنائية - بوابة الشروق
الخميس 9 يوليه 2020 10:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محافظ البحيرة يشكل لجنة لمتابعة مطابقة العقارات للاشتراطات البنائية

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
غادة الدسونسي:
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 10:51 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 10:51 ص

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تشكيل لجنة تكون مهامها مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة، على قرار وزير التنمية المحلية بهدف التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء والسماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها، وكذا حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة، على قرار وزير التنمية المحلية والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، وإخطار الوزارة بها على الفور، مع مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من لزومها وأن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال.

حيث شكلت اللجنة تحت إشراف المحافظ وبرئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وعضوية كل من اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية الإسكان، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وممثل نقابة المهندسين، ومدير إدارة التنظيم بمديرية الإسكان، ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية المختص، وعضو جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك