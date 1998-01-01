محافظ البحيرة يشكل لجنة لمتابعة مطابقة العقارات للاشتراطات البنائية

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تشكيل لجنة تكون مهامها مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة، على قرار وزير التنمية المحلية بهدف التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء والسماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها، وكذا حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة، على قرار وزير التنمية المحلية والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، وإخطار الوزارة بها على الفور، مع مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من لزومها وأن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال.

حيث شكلت اللجنة تحت إشراف المحافظ وبرئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وعضوية كل من اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية الإسكان، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وممثل نقابة المهندسين، ومدير إدارة التنظيم بمديرية الإسكان، ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية المختص، وعضو جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان.