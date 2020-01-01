 تنفيذ 10 قرارات إزالة على أملاك السكة الحديد غربي الإسكندرية - بوابة الشروق
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تنفيذ 10 قرارات إزالة على أملاك السكة الحديد غربي الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 4:08 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 4:08 ص

أمنت شرطة قسم أول العامرية، غربي الإسكندرية، أمس الأربعاء، حملة ميدانية مكبرة للأجهزة التنفيذية، تم خلالها تنفيذ 10 قرارات إزالة، صادرة من الهيئة القومية للسكة الحديد، بمساحة 1076م2، وذلك ضمن الموجة السادسة عشر؛ الرامية للحفاظ على أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

واستهدفت الحملة، منطقة مزلقان السوق في مدينة العامرية، ومنطقة مزلقان عبد القادر "التفرع"، حيث تم إزالة مبانِ من الطوب الأبيض، وأسوار، وكشك خشب، بواسطة عمال ومعدات الحي، بحضور الكول الأمني، ورئيس وحدة الإزالة بالحي، ومسئولي أملاك غرب الدلتا، والسكة الحديد، وجميع الإدارات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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