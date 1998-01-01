لجنة برلمانية تستأنف مناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات

استأنفت لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون حكومي في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد.

واستعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني في الاجتماع، مراحل سن وإصدار التشريعات، موضحا أنها خمسة مراحل تعكس القيمة الكبيرة للقوانين وحساسيتها بالنسبة للمواطنين، حيث يستمر أثرها لسنوات طويلة.

وواصل: نتحدث هنا عن أبجديات الوطنية، ونعمل ولسنا باقين على الكرسي، لكننا حريصون على المصلحة العامة، لافتًا إلى مشكلة ظهرت خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون المحال التجارية، حيث اعترض بعض ممثلي الوزارات المعنية على بعض نصوص القانون رغم مناقشته في لجنة وزارية في وقت سابق.

وعلق السجيني: هذا الأمر لا يصح وأرجأنا مناقشة التشريع وقتها لمدة أسبوع، وتم تشكيل لجنة من مستشاري مجلس الدولة لمعرفة التشريعات المنظمة لعمل المحال، وأصررت أن يكون القانون المقدم من الحكومة هو الأساس وعلى مسار مواز استمرت المناقشات وخرج القانون بشكله الحالي وفي شكل مشرف للجميع.