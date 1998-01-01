السجن 3 أعوام لرئيس حي غرب الإسكندرية لتلقيه رشوة 15 ألف جنيه

عاقبت الدائرة رقم 25 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، "ن.ع.م"، رئيس حي غرب الإسكندرية السابق، بالسجن 3 أعوام؛ لاتهامه بتلقي رشوة مالية بلغت 15 ألف جنيه، من مقاول، وذلك في القضية المقيدة برقم 21987 لسنة 2019 جنايات مينا البصل.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد إلقاء ضباط هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حي غرب؛ لاتهامه بتلقي رشوة مالية داخل نطاق الحي.

وكشفت تحريات الأجهزة الرقابية، أن اتفاقًا جرى بين "م.ص.ال" صاحب مكتب للهدم والإزالة، وبين مسؤولي حي غرب الإسكندرية، وأنه حال طلبه الحصول على مستحقاته المتأخرة لعدد من المستخلصات الخاصة بإعمال الهدم والإزالة، طلب رئيس الحي رشوة لإنهاء الإجراءات.

وبتقنين الإجراءات، تم استصدار إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية، وتصوير المحادثات المباشرة بينهما، وبالتحقق من الواقعة، تم إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته مبلغ الرشوة، وقدره 15 ألف جنيه.

وبتحرير محضر بالواقعة، وتحريز المبالغ المالية، تم عرضه على النيابة العامة، والتي قررت حبسه على ذمة القضية، إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المُقدم.