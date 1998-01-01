اليابان وأستراليا تنتقدان بكين لإضفائها الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي

انتقدت اليابان وأستراليا اليوم الخميس إضفاء الصين الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي، وذلك في الوقت الذي يشهد توترات في علاقات الدولتين مع الصين أكبر شريك تجاري لهما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ونظيره الاسترالي سكوت موريسون أعربا خلال قمتهما الافتراضية اليوم الخميس "عن قلقهما بشأن التطورات السلبية الأخيرة في بحر الصين الجنوبي".

واستغل المسؤولان القمة لتأكيد علاقاتهما في مجال الدفاع والأمن، حيث تسعى الدولتان للتوصل لسبل لمواجهة الصين التي تتخذ موقفا متشدد. كما وقعت الدولتان مذكرة تفاهم لتعزيز الروابط بين الأحهزة المعنية بالفضاء في الدولتين.

وجاء في بيان عن القمة أن مخاوف المسؤولين الياباني والاسترالي بشأن بحر الصين الجنوبي تشمل " استمرار إضفاء الطابع العسكري على مناطق متنازع عليها والاستخدام الخطر والقسري لسفن خفر السواحل و"الميلشيات البحرية" والمحاولات التي تهدف لعرقلة أنشطة التنقيب التي تقوم بها الدول الأخرى".

وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تعليق العمل باتفاقية تسليم المطلوبين مع هونج كونج، عقب فرض الصين لقانون الأمن القومي في هونج كونج.

وأعرب آبي وموريسون في بيانهما عن "قلقهما البالغ إزاء فرض قانون الأمن القومي في هونج كونج، حيث أنه يعمل على إضعاف الحكم الذاتي لهونج كونج وفقا لإطار (دولة واحدة ونظامان)".