مديرية تموين القاهرة: ضبط 35 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بحي شرق مدينة نصر

«العسقلاني»: مصادرة أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء على أماكن بيع الكحول والكمامات الطبية والأسواق والمحلات والمطاعم، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري.

من جانبه، صرح إبراهيم العسقلانى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، بأن الحملات التي شنتها المديرية بأحياء النزهة وشرق مدينة نصر والمقطم، والقاهرة الجديدة والقطامية و15 مايو، ومدينة بدر والأزبكية، وعين شمس والسلام أول.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 35 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بشركة بحي شرق مدينة نصر و858 لتر كحول بمخزنين لبيع المنظفات والمطهرات بالقاهرة الجديدة وحي المقطم.

ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية تمكنت، اليوم الخميس، من مصادرة 12 طن سكر، و3 أطنان لحوم مجمدة، وطنين كبدة مجهولة المصدر، و1.5 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقطامية وعين شمس.

وأوضح أن الحملات نجحت في مصادرة 5 أطنان تمور مجهولة المصدر بشركة تمور بالتجمع الخامس معدة للبيع ، و2520 زجاجة خل مجهولة المصدر بمصنع للمنظفات والمطهرات بمدينة بدر، و40 طن كلور بمصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة بدر، و1500علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد محلات بيع السجائر بشرق مدينة نصر.

وتابع أنه تم تحرير أكثر من 27 محضرًا متنوعًا منها عدم وجود شهادة صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار.