تغيير في مجلس الفنون والآداب بالجزائر

أعلن وزير الإنتاج الثقافي السابق في الجزائر سليم دادة، تسليمه رئاسة المجلس الوطني للفنون والآداب للمترجم والروائي محمد ساري، بعد عام من تسييره المؤسسة الثقافية الحكومية.

ذكر سليم دادة وهو موسيقار جزائري وعازف وقائد أوكسترا، في بيان: "سعدتُ اليوم بتسليم مهامي وكل الملفات التي أشرفت عليها خلال فترة رئاستي المجلسَ الوطني للفنون والآداب (27 مارس 2019 - 24 مارس 2020) للرئيس الجديد، الروائي والمترجم د. محمد ساري، بحضور مديرة تطوير الفنون وترقيتها وممثلين عن وزارة الثقافة وكتابة الدولة للصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي".



وأبرز دادة أن "المناسبة كانت فرصة لعرض حصيلة عمل سنة 2019، وكافة المشاريع التي جرى تنفيذها وتلك المسطرة على طريق التجسيد على المستويين المتوسط والبعيد".

وتتبع أنه "وأثناء استلام وتسليم المهام بيني وبين الرئيس الجديد، بمقر المجلس بالمكتبة الوطنية الجزائرية، تمنيت له كل النجاح والتوفيق في إدارة المجلس استمرارا للمسيرة التي خضناها خدمة للثقافة والفنان في الجزائر".

وتميز سليم دادة خلال مشاركته في أول حكومات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتحريكه ملفات ثقافية وفنية بارزة، لكن تغييرا وزاريا مفاجئا أعاد تقسيم هياكل وزارة الثقافة والفنون بين مليكة بن دودة ويوسف بشير سحيري.