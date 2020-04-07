موسكو: محاولات إسرائيل لفرض سيادتها على الضفة ستتسبب بموجة عنف

حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس السلطات الإسرائيلية من العواقب الوخيمة لخطط فرض السيادة على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته، نقلًا عن فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، إن أي محاولات من قبل إسرائيل لفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة «ستضع حدًا لأفق التسوية وستتسبب بموجة عنف».



وتخطط الحكومة الإسرائيلية لضم المستوطنات اليهودية ومنطقة غور الأردن ذات الأهمية الاستراتيجية في الضفة الغربية، وذلك وفقا لخطة ترامب.



وقوبلت الخطط الإسرائيلية باعتراضات واسعة على المستويين الإقليمي والعالمي.