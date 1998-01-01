وزراء مالية منطقة اليورو يختارون اليوم الرئيس الجديد للمجموعة

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يختار وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، خلال اجتماعهم عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس الرئيس الجديد للمجموعة اليورو.

ويتنافس على المنصب ثلاثة مرشحين من إسبانيا وأيرلندا ولوكسمبورج.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب مهام منصبه يوم 13 يوليو المقبل خلفا للرئيس الحالي، البرتغالي ماريو سينتينو.

ويتولى رئيس مجموعة اليورو تحديد جدول أعمال اجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو ورئاسة الاجتماعات والتفاوض معهم من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن كيفية تحقيق أهداف السياسة المشتركة للمنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وقد رشحت إسبانيا وزيرة ماليتها ناديا كالفينو، من معسكر اليسار الوسط، والتي أمضت سنوات في العمل بالمفوضية الأوروبية.

وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أمس، إنه متفائل بفرص فوز كالفينو، والتي ستصبح أول سيدة تتولى رئاسة مجموعة اليورو، حال نجاحها.

وأعلنت إيطاليا دعمها للمرشحة الإسبانية، وقال رئيس الوزراء، جوزيب كونتي، إنها "مرشحة عظيمة وجيدة لمجموعة اليورو".

ورشحت لوكسمبورج بيير جراميجن والذي يشغل منصب وزير المالية في دوقية لوكسمبورج منذ سنوات عديدة.

ورشحت أيرلندا وزير المالية باسكال دونوهوي الذي شغل عدة مناصب سياسية ودبلوماسية.

ومن أجل الفوز، يحتاج أي مرشح إلى الحصول على تأييد 10 أصوات، على الأقل، خلال التصويت الذي سيتم عبر الفيديو كونفرانس.