22 أغسطس موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الأندية الفرنسية المحترفة، أجندة منافسات الدوري للموسم الجديد 2020-2021.

وأشارت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الخميس، إلى أن الجولة الأولى من المسابقة ستنطلق يومي 22 و23 أغسطس المقبل.

وتبقى أبرز المواجهات بين باريس سان جيرمان حامل اللقب ضد ميتز، وبوردو ضد نانت، ونيس ضد لانس، وسانت إيتيان ضد مارسيليا، وموناكو ضد ريمس، ومونبلييه ضد ليون.

وكان الدوري الفرنسي للموسم الجاري قد تعرض للإلغاء في 30 أبريل الماضي بعد توصية حكومية بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل 10 جولات من نهاية المسابقة.

واعتمدت الرابطة، تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري المحلي، وتأهل أولمبيك مارسيليا ورين لدوري أبطال أوروبا، وفريق ليل للدوري الأوروبي.

وهناك بطاقتان مؤهلتان للدوري الأوروبي بين أندية ريمس ونيس وليون وسانت إيتيان، سيتم تحديدهما بناء على مباراتي نهائي كأس الرابطة وكأس فرنسا، بعد أن تحدد لهما يومي 24 و31 يوليو الجاري.