اقتراب كرواتيا وبلغاريا من الانضمام لمنطقة اليورو

من المقرر أن تتلقى كرواتيا وبلغاريا الموافقة على انضمام الدولتين إلى قائمة انتظار لاعتماد استخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، في أول خطوة نحو توسيع الاتحاد النقدي منذ عام 2015.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة القول، إنه من المرجح أن يتم اتخاذ قرار يسمح للدولتين بدخول ما يُعرف باسم "الآلية الاوروبية الثانية لاسعار الصرف" (إي آر إم 2)، وذلك أثناء اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو يومي اليوم الخميس وغدا الجمعة.

ومن المقرر أن يصدر في نهاية الاجتماع إعلان من البنك المركزي الأوروبي، وذلك بحسب ما المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ورفض المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على الأنباء.