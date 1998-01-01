مجلس الأمة الجزائري يختتم دورته البرلمانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتم مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم الخميس، دورته البرلمانية العادية لسنة 2019-2020 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل.

حضر مراسم اختتام هذه الدورة التي افتتحت شهر سبتمبر الماضي كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) سليمان شنين، ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد إلى جانب عدد من الوزراء.

ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور والمادة الخامسة من القانون رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.