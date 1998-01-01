تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في البرازيل بنسبة 32% شهريا

أعلنت وزارة الاقتصاد البرازيلية، اليوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الشهر الماضي إلى 653160 طلب مقابل 960309 طلبات خلال مايو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد الطلبات المسجل في الشهر الماضي تراجع بنسبة 32 في المئة عن الشهر السابق، في حين ارتفع بنسبة 4ر28 في المئة خلال يونيو من العام الماضي.

في الوقت نفسه، وصل إجمالي عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 95ر3 مليون طلب، بزيادة نسبتها 8ر14 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت ولاية ساو باولو أكبر عدد من طلبات الحصول على إعانة بطالة بين الولايات البرازيلية خلال الشهر الماضي وبلغ 199066 طلبا.