وكيل التربية والتعليم بالدقهلية يؤكد على منع جمع التبرعات بالمدارس

أكد وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية علي عبد الرؤوف على منع جمع التبرعات منعا باتا من أولياء الأمور الراغبين في التحويل من مدرسة إلى مدرسة، وكذلك المقبولين فى التنسيق تحت أي مسمى وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم (٣٩) بتاريخ 27/8/2016 والكتاب الدوري للمحافظ رقم (١٨)لسنة ٢٠١٨والتعليمات المشددة له في الاجتماع الأخير الذي أشار إلى ضرورة وضع التعليمات بعدم قبول أي تبرعات مالية في مكان بارز داخل كل مدرسة.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الخميس مع مديري المدارس التجريبية بحضور حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، ومنى احمد مشرف إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية وتناول الاجتماع العديد من النقاط الهامة.

أوضح أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني لتنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي 2020-2021 الجمعة المقبل الموافق10يوليو الجاري، وبلغ عدد المتقدمين على القاعدة 13 ألف طفل وسيتم تنسيقهم جميعا حسب السن على مستوى المحافظة.