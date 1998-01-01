قرقاش يؤكد التزام بلاده بعملية السلام الليبية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش دعم بلاده الثابت لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأعرب قرقاش خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس- عن قلق بلاده المتزايد إزاء التدخل الأجنبي الإقليمي في ليبيا وما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك لعملية السلام في البلاد، مشيرا إلى أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع.

وأضاف أن وقف إطلاق النار والحوار السياسي يشكلان السبيل الوحيد لإنهاء السيطرة التي تتمتع بها الميليشيات في ليبيا، وضمان الأمن والاستقرار الدائمين فيها وإنهاء معاناة شعبها، موضحا أن وقف إطلاق النار أصبح أولوية ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى، للسماح بالاستجابة الفعالة لوباء كورونا في ليبيا ومنع المزيد من المعاناة لشعبها.

وأشاد بدور مصر الذي تم التعبير عنه في "مبادرة القاهرة" لدعم تنفيذ نتائج مؤتمر برلين وحقها في الدفاع عن أمنها القومي، كما ثمن الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل تخفيف حدة الوضع والانخراط في تدابير بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مشددا على ضرورة مواصلة جهود مجلس الأمن في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا والمضي قدما في حل سياسي شامل للنزاع.