ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 198 ألفا و699 حالة والوفيات 9046 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في ألمانيا إلى 198 ألفا و699 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 9046 حالة، وقد تعافى 183 ألفا و153 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

ومن ناحية أخرى، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال يوم واحد.

وأضاف المعهد اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل بذلك إلى 197 ألفا و783 حالة على الأقل منذ بداية انتشار الفيروس.

وبحسب بيانات المعهد، توفى 9048 شخصا حتى الآن جراء الإصابة بالفيروس في ألمانيا ، ويزيد هذا العدد على ما تم تسجيله حتى أمس الأربعاء بـ 12 شخصا.

ووفقا لتقديرات المعهد، تجاوز 183 ألفا و600 شخص الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم.

يُذكر أن معدل إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس تراجع أمس الأربعاء إلى 70ر0، بحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ"، فيما كان يبلغ 81ر0 أول أمس الثلاثاء، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى بالفيروس لأقل من شخص تقريبا.