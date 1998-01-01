قالت سيسيليا جمينيز داماري المقررة الخاصة الأممية المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا فى تقرير قدمته الى الدورة الحالية الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الأنسان المنعقد فى جنيف، إن ما يقرب من ستة ملايين شخص كانوا قد نزحوا داخليا فى العراق فى الفترة من 2014 إلى 2017 بسبب الصراع ضد داعش وعاد منهم منذ ذلك الحين 4.6 مليون شخص إلى ديارهم.

وأعربت المقررة الخاصة في تصريح لها اليوم، عن قلقها إزاء الاحتياجات الإنسانية لحوالى 1.4 مليون شخص منهم والتحديات التى تواجه المنظمات في الوصول إليهم، مشيرة إلى زيادة تلك الاحتياجات فى ظل وجود وباء كورونا والمشاكل التى تواجه المنظمات في تقديم الخدمات.

وأضافت المقررة أن النازحين يواجهون ايضا العديد من العوائق التى تحول دون حصولهم على الوثائق المدنية أو تجديدها خارج مناطقهم الأصلية والتى هى اساس للتمتع بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان.

وأعربت عن انزعاجها من التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي ضد المشردين داخليا ومعظمهم من النساء والفتيات.

كما أعربت عن القلق ازاء ماوصفته بالتمييز وسوء المعاملة التى تعاني منها أسر النازحين بمن فيهم النساء والأطفال الذين ينظر إليهم على أنهم مرتبطون بتنظيم داعش.

وأضافت أن أحد أكثر الموروثات المأساوية فى صراع داعش هو وضع الأطفال النازحين داخليا حيث يعانى جيل من صدمة العنف والحرمان من التعليم والفرص.