جماعة حقوقية تطلق «مقياس الهواء النظيف» الموضح لنسب وفاة الأشخاص بسبب تلوث الهواء

أطلقت جماعات حقوقية اليوم الخميس "مقياس الهواء النظيف"، والذي أظهر أن تلوث الهواء تسبب في وفاة 49 ألف شخص، وخسائر اقتصادية تقدر بقيمة 23 مليار دولار في مدينتي بكين وشنجهاي فقط منذ بداية شهر يناير 2020.



وأطلق المقياس مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، ومقره العاصمة الفنلندية هلسنكي، ومنظمة جرينبيس ساوث إيست إيشا و آي.كيو.إير إير فيجوال.



والمقياس عبارة عن أداة إلكترونية تقيس الضباب الدخاني في 28 مدينة كبرى في مختلف أنحاء العالم، وتستخدم نماذج أعدها برنامج (العبء العالمي للمرض) المختص بإجراء بحوث لتقدير الآثار الصحية.



وأظهرت التقديرات أن مدينة نيودلهي في الهند كانت الأشد تضررًا بسبب التلوث الذي أودى بحياة 25 ألف شخص وتسبب في خسائر بلغت 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام.



وتم حساب الخسائر الاقتصادية من خلال تقدير بعض العوامل، مثل الغياب عن العمل والسنوات المفقودة بسبب المرض، وعلى أساس نصيب الفرد، وفقاً لإذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.



ووفقاً للمقياس أيضاً فقد شهدت شنجهاي 27 ألف حالة وفاة منذ الأول من يناير بينما شهدت بكين 22 ألف حالة، فيما يعكس جزئياً ارتفاع عدد سكان المدينة.



وتراجع الضباب الدخاني في الصين في 2020 مقارنة مع العام الماضي، وذلك بسبب إجراءات العزل العام لمكافحة تفشي "كوفيد-19" حيث انخفضت حركة المرور والنشاط الصناعي.



لكن الخبراء يحذرون من أن جهود إنعاش الاقتصاد قد تسبب ارتفاع معدلات الضباب الدخاني مجدداً في النصف الثاني من العام.