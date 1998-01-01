محافظ الغربية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.



جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الخميس، للاجتماع الذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة بحضور وكلاء وزارة الصحة والإسكان وعدد من الجهات المعنية لمناقشة المعوقات التي تعوق عمل مستشفي صدر طنطا والمحلة الكبرى.



وأوضح المحافظ أنه سيقوم بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لتوفير الدعم اللازم لمستشفى صدر المحلة، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بصرف مستحقات مقاول صدر طنطا وإزالة كافة المعوقات بما يضمن تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين على النحو الأمثل.



وفي سياق أخر، أكد محافظ الغربية استمرار شن الحملات التموينية وفرض الرقابة على المخابز والأسواق ومراقبة الأسعار والتصدي بحسم لكافة أنواع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه، قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية المهندس محمد أبو هاشم إنه تم تحرير 18 مخالفة تموينية في حملة مسائية اليوم بقرى ونجوع مركز طنطا، شملت بيع أسطوانات غاز مدعوم بأزيد من السعر الرسمي واستعمال الأسطوانات في غير الغرض المخصص لها، وضبط بقالين تموينيين لبيعهم السلع بأزيد من السعر الرسمي، إلى جانب مخالفات عدم إعلان عن الأسعار.