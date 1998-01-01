وزير شؤون القدس بالحكومة الإسرائيلية في حجر صحي بعد تأكد إصابة مستشار له بكورونا

دخل وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية رافي بيرتس اليوم الخميس في حجر صحي، وذلك بعدما تأكدت إصابة أحد مستشاريه بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، عن مكتبه أنه التقى مع المستشار أمس الأول الثلاثاء، وأنه سيبقى في الحجر حتى استكمال التحقق الوبائي.

وأعلن بيرتس أنه يشعر بأنه بصحة جيدة، وسيخضع قريبا لاختبار كورونا.

ويأتي هذا غداة دخول وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في حجر صحي بسبب مخاوف من أنه ربما يكون قد خالط مصابا بفيروس كورونا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان خضع لاختبار بعد أم لا.