مداهمات تزيد من سوء الخلاف بين رئيس بلغاريا والمدعي العام

قامت الشرطة البلغارية وممثلو الادعاء العام بتفتيش مكاتب مرتبطة برئيس البلاد رومين راديف، وسط تصاعد خلافه مع المدعي العام في البلاد.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المدعي العام إيفان جيشيف القول إن المداهمات التي تمت اليوم الخميس استهدفت سكرتير راديف وأحد مستشاريه.



ولم يكن الرئيس يستخدم هذه المكاتب، لكنها كانت في نفس المبنى الذي يوجد به مكتبه. وتم القبض على السكرتير والمستشار في إطار تحقيقات في جرائم من بينها استغلال النفوذ.



كان راديف، الذي يعتبر دوره شرفيا إلى حد كبير، منتقدا صريحا لتحقيقات جيشيف مع مسؤولين بارزين وكذلك تحقيقاته في عدم إحراز الحكومة تقدم في مكافحة الفساد.



ويتمتع الرئيس نفسه بحصانة ضد التحقيق والملاحقة القضائية، ومع ذلك يسعى جيشيف لرفع هذه الحصانة عبر المحكمة الدستورية.



ولاحظ الاتحاد الأوروبي مرارا كيف أن سلطات المدعي العام تحميه من التدخل في أعماله، وواجه جيشيف وأسلافه انتقادات لاستهداف قضايا منتقاه مع تجاهل أخرى.



ويضغط راديف منذ العام الماضي لإجراء نقاش عام لتغيير الدستور بشكل يجعل المدعي العام أكثر خضوعا للمساءلة.