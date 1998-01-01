الاتحاد للطيران تنظم رحلات من أبو ظبي للإسكندرية وسوهاج 14 يوليو

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن اتفاقية للمشاركة بالرمز مع العربية للطيران أبوظبي، وهي أول شركة طيران منخفضة التكلفة في أبوظبي، اعتبارًا من 9 يوليو، ستضع الاتحاد للطيران رمزها "EY" على الرحلة الافتتاحية لشركة العربية للطيران أبو ظبي المنطلقة من أبوظبي إلى مدينة الإسكندرية المصرية في 14 يوليو، تليها مدينة سوهاج المطلة على النيل في اليوم التالي.



تتيح الاتفاقية الجديدة، للضيوف، حجز رحلات الاتحاد للطيران إلى جانب رحلات العربية للطيران أبوظبي، لتربط شبكة وجهاتها العالمية خارج العاصمة الإماراتية بشبكة وجهات الشركة الجديدة.



وتنوي الاتحاد للطيران إضافة المزيد من وجهات المشاركة بالرمز إلى نطاق الشراكة، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من وجهات طيران العربية أبوظبي في الأسابيع المقبلة.



وقد تم تأسيس العربية للطيران أبو ظبي باتفاق بين الاتحاد للطيران والعربية للطيران لإنشاء شركة مشتركة مستقلة تعمل كشركة طيران منخفضة التكلفة انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي. ستبدأ شركة الطيران عملياتها بطائرتين من طراز إيرباص "A320" في مطار أبوظبي الدولي.



وحسب جدول الرحلات الذي أعلنت عنه الشركة سيتم تسيير رحلات بين أبو ظبي والإسكندرية في أيام الثلاثاء والخميس والسبت بداية من 14 يوليو القادم وحتى 24 أكتوبر، كما سيتم تسيير رحلات بين أبو ظبي وسوهاج يوم الأربعاء من كل أسبوع بداية من 15 يوليو وحتى 24 أكتوبر القادم.