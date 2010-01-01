قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» متذبذبة، خلال الخمسة أيام الماضية، لافتًا إلى أن تذبذب الإصابات مؤشر جيد.

وعن ارتفاع نسب الوفيات بالفيروس في مصر، أضاف «وديع» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن الوفيات تتعلق نسبتها بنسبة الإصابات، متابعًا: «لا يهمني العدد اليومي للوفيات، ولكن نسبته لإصابات المرض».

وأشار إلى أنه كلما ازدادت نسبة أعداد الإصابات بـ«كوفيد - 19» تزيد نسبة الوفيات، قائلًا إن الوزارة تدرس أعداد الوفيات ونسبها وأسبابها وتواجدها ومحافظاتها، لمحاولة التقليل منها.

وأكد مستشار وزير الصحة أن انخفاض الإصابات يجب أن يواكبه الالتزام بالإجراءات الاحترازية من؛ ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسيل الأيدي، واستخدام المطهرات.