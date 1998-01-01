سويسرا تسحب ملايين من كمامات الوجه القديمة لتلوثها بفطر التعفن

سحبت الحكومة السويسرية ملايين من كمامات الوجه التي كانت موجودة ضمن مخزونات قديمة وزعت في بداية جائحة كورونا، لكنها تعرضت الآن للإصابة بفطر العفن.

وقالت الحكومة اليوم الخميس، إن هذه الكمامات تم سحبها، مؤكدة القول: "إن اختبارات سابقة لم ينتج عنها وجود هذا التلوث".

وأوضحت الحكومة أن النسخ المعطوبة بالعفن من 5ر13 مليون كمامة كانت معدة من جانب الاتحاد السويسري منذ عام 2007 استعدادا لقدوم جائحة وتم حفظها في صيدلية تابعة للجيش، ولم يتم استخدامها حتى توزيعها مع حلول أزمة كورونا.

وكانت الحكومة وزعت هذه الكمامات على القطاع الصحي وقطاعات الاستهلاك عندما كانت هناك حاجة ماسة للكمامات في بداية الجائحة.

ولم يتأثر بفطر العفن 18 مليون كمامة أخرى سلمت في أبريل الماضي إلى المحال التجارية للبيع.