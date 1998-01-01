السيمفوني يستأنف نشاطه الفني بأمسية كلاسيكية على مسرح النافورة

يستأنف أوركسترا القاهرة السيمفوني نشاطه الفني بأمسية كلاسيكية، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة عازفة الفيولينة الفنلندية لورا فيرتانين ليدر أوركسترا الاتحاد الأوروبي، وذلك في الثامنة مساء السبت 11 يوليو على مسرح النافورة بالأوبرا.

ويتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة بيرجننت لـ جريج، رومانس للڤيولينة، والأوركسترا لـ بيتهوفن، متابعة لـ جورج بيزيه.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم.