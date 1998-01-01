قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات بشأن الحادث المأساوي لاغتيال الدكتور هشام الهاشمي، منها ما يتعلق بمحاسبة وبيان مقصري الجهات الأمنية التي تمسك المكان الذي حدثت به الجريمة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات تتعلق تشكيل فريق عمل متخصص لملاحقة الجناة، مؤكدًا أن فرق التحقيق مازالت تعمل حتى الآن.

وأشار إلى أن الفرق التحقيقية تتكتم على المعلومات التي تصل إليها خشية من تسربها، منوهًا أن اغتيال «الهاشمي» لم يكن الحادث الأول في العراق، فضلًا عن حدوث عمليات مشابهة لدوافع سياسية وجنائية.

وتابع: «حدث اغتيال لناشطين وإعلاميين وتوصلت أجهزة الشرطة إلى الفاعلين وتم عرضهم واعترافات المتهمين من خلال شاشات التلفاز»، قائلًا إن هوية القاتل مجهولة حتى الآن.

وشدد على أهمية الإمساك بالقاتل؛ حتى تتضح خيوط الجريمة وتسمية المسميات باسمها الصحيح، مشيرًا إلى وجود عدة فرق تتواصل ليلًا ونهارًا؛ لتتبع الجناة.

ولفت إلى أن الوزارة شخصت التحريض في وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت بيانًا لتحذير الرواد من مغبة التقسيم، وإثارة مشاعر الكراهية والانقسام والبغضاء، مشددًا على وجوب الإبلاغ عن الجهات التي تمارس التحريض أو الابتزاز.

وكان الدكتور هشام الهاشمي قد تعرض للاغتيال وسط العاصمة العراقية بغداد، من قبل عناصر مسلحة كانت تركب دراجة نارية، بإطلاق النار عليه عقب انتهائه من مقابلة تليفزيونية.