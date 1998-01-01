مسلمة معزولة في ملبورن بسبب كورونا ترفض تناول الطعام المقدم من السلطات

في ظل إجراءات العزل المفروضة في ملبورن الأسترالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، رفضت مقيمة في لجنة إسكان المسلمين بأبراج ملبورن، تناول الطعام الذي تقدمه السلطات مجانًا؛ لأنه ليس حلالًا.

قالت فتاة مسلمة محتجزة في أحد أبراج الإسكان العامة التسعة في ملبورن، إنها لم تكن قادرة على تناول الطعام المُسلّم إلى بابها؛ لأنها لم تكن تعرف ما إذا كان حلالًا، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

شاركت الفتاة المعروفة باسم "ديكاسبام" على موقع "تيك توك"، سلسلة مقاطع فيديو، ظهرت فيها متحدثة عن أزمتها داخل السكن، حيث منعها العزل من النزول بتاتا لشراء الطعام، وتشرح بالتفصيل تجربتها في البقاء وحيدة، بينما تحارب ملبورن موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت عبر أحد الفيديوهات: "في اليوم الأول، تلقينا بعض الخبز وهذا الشيء الذي لا أعرف هل هو حلال أم لا، ثق بأنك لن تأكل هذا الطعام إذا كنت تستطيع شراء طعامك من المتاجر. أنا مسلمة ولدي نظام غذائي لا أستطيع أكل أي طعام غير حلال، كيف لي أن أعرف نوع الطعام الذي أتناوله؟".

يأتي ذلك بعد إغلاق أبراج الإسكان العامة التسعة في شمال ملبورن وفليمنجتون على الفور بعد ظهر يوم السبت؛ بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا في المدينة، ليبقى 3 آلاف شخص في حالة قفل صارم حتى يتم اختبار جميع المقيمين وتقييم النتائج.

وعلى الرغم من الأمر بإغلاق البرج لمدة 14 يومًا، إلا أن رئيس الوزراء دانييل أندروز كان يأمل في إغلاق 5 أيام؛ ما يعني أن السكان سيضطرون إلى تحمل المرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لمدة 6 أسابيع مع باقي سكان المدينة.