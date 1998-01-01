باكستان تدعو الهند للطعن على حكم الإعدام الصادر بحق ضابط البحرية السابق كولبوشان جادهاف

دعت باكستان الهند للطعن على حكم الإعدام الصادر بحق ضابط البحرية الهندي السابق كولبوشان جادهاف، بعد إدانته بالتجسس والتخريب، عقب أن رفض هو الطعن على الحكم الصادر بحقه.

وأصدرت محكمة عسكرية باكستانية الحكم ضده بالإعدام بعد محاكمة سرية عام 2017، وطعنت الهند ضد الحكم أمام محكمة العدل الدولية.

وطلبت محكمة العدل الأوروبية من باكستان إجراء "مراجعة فعالة" للحكم، وأو قفت تنفيذ حكم الاعدام حتى يتم ذلك.

وقالت باكستان أمس الأربعاء إن جادهاف رفض التقدم بطعن على حكم الاعدام أمام محكمة باكستانية، مما دفع الهند لاتهام باكستان بإجباره على عدم الطعن على الحكم.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان مساء أمس إن بوسع الحكومة الهندية أو ممثل لها التقدم بطعن بالنيابة عن جادهاف.

وأضافت الوزارة " في الوقت الذي مازال ينظر فيه لطلب الرأفة بالضابط جادهاف، ندعو الهند لتقديم طلب للمراجعة وإعادة النظر ليتسنى تنفيذ طلب محكمة العدل الدولية".

يقول الجيش الباكستاني إنه ألقى القبض على كولبوشان جادهاف في إقليم بلوشستان الباكستاني في مارس 2016 و،حيث تردد أنه كان يقوم بمساعدة الانفصاليين وتوفير الأسلحة لهم.