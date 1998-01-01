 مران الأهلي.. الشيخ يتعافى من الإصابة وجلسة بين فايلر وإكرامي - بوابة الشروق
الخميس 9 يوليه 2020 10:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مران الأهلي.. الشيخ يتعافى من الإصابة وجلسة بين فايلر وإكرامي

محمود باهي
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 10:52 ص

تعافى أحمد الشيخ لاعب الأهلي من إصابته، وشارك في مران الأهلي صباح اليوم الخميس في إطار الاستعداد لاستكمال مسابقة الدوري المصري اعتبارا من أوائل أغسطس المقبل.

وكان الشيخ يعاني من كدمة في الظهر أبعدته عن مران الفريق أمس الأربعاء.

في سياق متصل، تواجد ريني فايلر المدير الفني للفريق في ملعب التتش، ولكنه اكتفى بمتابعة المران من خارج الخطوط انتظارًا لنتائج المسحة الخاصة به بعد وصوله من سويسرا قبل يومين.

كما عقد فايلر جلسة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على هامش المران الذي بدأ بمحاضرة من المدرب العام ديفيد سيزا لجميع اللاعبين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك