اليابان تفكر في تخفيف القيود على سفر الرياضيين الأولمبيين في طوكيو

ذكرت عدة مصادر مطلعة أن اليابان ستبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين من الخارج خلال أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين العام المقبل في محاولة لعقد دورة الألعاب الصيفية حتى لو لم يكن جائحة فيروس كورونا العالمية تحت السيطرة تماما بحلول ذلك الوقت.

وقالت المصادر إن الحكومة اليابانية ترى أنه من الضروري وضع نظام يسمح للرياضيين والأطراف ذات الصلة بدخول اليابان في حالة منع وضع الفيروس الحكومة من رفع حظر الدخول إلى دول ومناطق معينة.

يذكر أن دورة ألعاب طوكيو كان من المقرر إقامتها في الأصل هذا الصيف ولكن تم تأجيلها في مارس الماضي بسبب الوباء. وكان من المتوقع أن تشهد الأولمبياد مشاركة حوالي 11000 رياضي من أكثر من 200 دولة ومنطقة، حيث أشارت اللجنة المنظمة للألعاب إلى أنها لا تعتزم تقليص المسابقات.

وبحسب المصادر، فإن القسم الاقتصادي في أمانة الأمن القومي، وهي وحدة تنسيق للسياسات الدبلوماسية والأمنية في اليابان، ستشرف على المناقشة.

ومن المرجح أن يُطرح هذا الموضوع في سبتمبر المقبل في اجتماع لمناقشة الإجراءات المضادة للفيروس التي يحضرها مسؤولون من الحكومة المركزية واللجنة المنظمة للألعاب وحكومة مدينة طوكيو.