مدينة مطروح: استلام 261 ملفا للمتقدمين على 82 وحدة سكنية بحي الزهور

قال وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم استلام 261 ملفا للمتقدمين على 82 وحدة سكنية بحي الزهور، من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وأكد أن العمل جار لاستلام ملفات المتقدمين حتى يوم ٢١ يوليو الجاري، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية الوقائية، لمنع التكدس خلال استلام المستندات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى تجهيز مكان انتظار خارج المبنى، مع تجهيز كراس وشماس لجلوس المواطنين بشكل آدمي والدخول بشكل منظم للمركز التكنولوجي لتقديم الأوارق.

وأوضح مدير إدارة الإسكان بمجلس المدينة، أن المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية يجب أن يكونوا من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمسة عشر عاما للأعمال الحرة وعشرة سنوات للعاملين بالدولة، على أن يتم إرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة، وفي حالة النقل خارج المحافظة تسحب الوحدة السكنية، ولا يحق للمنتدب التقدم للحصول على وحدة سكنية، وأن يكون من أبناء المركز الواقع به الوحدة السكنية، والإقامة الدائمة في نفس المركز.