الناشط البارز ناثان لو الهارب من هونج كونج يطلب من مستشارة ألمانيا المساعدة

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طلب الناشط البارز ناثان لو، الذي فر من هونج كونج، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدعم.

وقال لو لصحيفة "هيسيشه نيدرزاكسيشه ألجيماينه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "العالم ينظر إلى هونج كونج. عزيزتي السيدة (أنجيلا) ميركل، إننا بحاجة لمساعدتك".

وتابع الناشط البارز قائلا: "إنها حرب إيديولوجيات. فلتأخذي بعين الاعتبار: القيمة التي توليها لهونج كونج، القيمة التي توليها للديمقراطية بشكل عام".

يشار إلى أن لو هرب من هونج كونج وهي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين بعد إقرار قانون الأمن القومي الصيني بالنسبة لهونج كونج.

وأوضح الناشط على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه سوف يواصل عمله على مستوى العالم ، وأحجم عن التصريح بمحل إقامته.

يذكر أن هناك احتجاجات من جانب الحركة الديمقراطية في هونج كونج ضد قانون الأمن القومي، والموجه ضد ناشطين تعتبرهم السلطات في بكين مخربين أو انفصاليين أو إرهابيين.