الزمالك يتدرب لأول مرة بعد توقف 3 أشهر بسبب كورونا

استأنف فريق الزمالك تدريباته صباح اليوم الخميس بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور بسبب جائحة كورونا، وذلك بمقر النادي في ميت عقبة.



تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث خاضت مجموعة التدريب في الثامنة والنصف صباحا، والأخرى في التاسعة والنصف.



ضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى “زيزو” ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.



فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد.



وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدني.



كما خاض جميع اللاعبين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأمير عبدالعزيز المدرب العام وأحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد.



وبعد انتهاء الحصة التدريبية، غادر فريق الزمالك القاهرة متوجهًا إلى الإسكندرية من أجل الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب لمدة أسبوعين.