هولندا تشدد القيود مجددا على الحياة الليلية مع ارتفاع إصابات كورونا

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قررت هولندا فرض قيود على الحياة الليلية والمهرجانات الموسيقية في محاولة من جانبها لمكافحة حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي تغذيها سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

واعتبارا من يوم غد السبت، سيتعين على الملاهي الليلية إغلاق أبوابها مرة أخرى، وسيتعين على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها بحلول منتصف الليل, حسبما أعلن رئيس الوزراء مارك روته اليوم الجمعة.

ولم يسمح للأندية بإعادة فتح أبوابها إلا قبل أسبوعين.

وقال روته إن المهرجانات وغيرها من الفعاليات الكبيرة التي لا يمكن الاحتفاظ فيها بمسافة آمنة وبدون مقاعد ثابتة أصبحت محظورة الآن.

وقال رئيس الوزراء "يجب أن نبطئ من وتيرة الانتشار السريع للفيروس"، مناشدا المواطنين التحرك بحذر.

وأشار إلى أنه في آخر إحصاء تم تسجيل نحو 7 آلاف حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة ، وهو ما يزيد سبع مرات تقريبا عما كان عليه الوضع في الأسبوع السابق.

وحتى الآن، لم تؤد الزيادة في حالات الإصابة إلى زيادة عدد المرضى في المستشفيات. ومع ذلك، تشعر الحكومة بقلق بالغ من أن دول أخرى ستعتبر هولندا مجددا منطقة خطر للفيروس الفتاك، مما سيقيد السفر لقضاء العطلات.

وكانت هولندا قد رفعت تقريبا جميع إجراءات كوفيد-19 اعتبارا من 26 يونيو الماضي، وهى خطوة انتقدت على نطاق واسع باعتبارها سريعة للغاية وغير حكيمة.

وتلقي السلطات الصحية باللائمة في ارتفاع عدد الحالات على سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس.

وقال مسؤولو الصحة إن الشباب على وجه الخصوص يصابون الآن بالعدوى، وفي كثير من الأحيان داخل النوادي.



