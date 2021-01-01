الصين تقدم 500 مليون جرعة من لقاحات كورونا للمجتمع الدولي

قال نائب المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية "قوه شيويه جيون"، اليوم الجمعة، إن بلاده قدمت 500 مليون جرعة من لقاحات ومركزات مضادة لفيروس "كوفيد-19"، إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية.

وأضاف جيون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصين دعمت بفعالية دولا نامية أخرى في إنتاج اللقاحات، بهدف توسيع القدرة العالمية لإنتاج اللقاحات، مشيرا إلى أن الصين تعارض قومية اللقاحات.

وأوضح جيون أنه بمساعدة الحكومة الصينية، نفذت شركات اللقاحات الصينية عمليات إنتاج مشتركة للقاحات في مصر والإمارات وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل وتركيا وباكستان والمكسيك، حيث يتجاوز الإنتاج 200 مليون جرعة.

وأشار إلى أن 84 من بين 140 دولة وقعت وثائق تعاون في إطار الحزام والطريق مع الصين، اقترحت استخدام اللقاحات الصينية في النصف الأول من العام الجاري، وأن الصين استجابت بشكل إيجابي لجميع هذه الدول وقدمت لقاحات لها.

وأكد المسؤول الصيني أن بلاده ستواصل العمل مع جميع الأطراف في المستقبل لدعم التعاون في اللقاحات، وتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات بتكلفة معقولة في الدول النامية، لتقديم إسهام أكبر في مكافحة الوباء ودعم التعافي الاقتصادي.