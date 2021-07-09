عثر أهالي منطقة السنترال السياحي بالغردقة على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، متوفية داخل شقتها، خلف السنترال السياحي بمدينة الغردقة.



وهي الحالة الثانية خلال 72 ساعة، حيث عثر أول أمس على جثة لسيدة متوفية أيضا وفاة طبيعية.



تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً يفيد بالعثور على جثة لسيدة بمنطقة خلف السنترال السياحي بمدينة الغردقة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.



تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتشكيل فريق من البحث الجنائى وعمل التحريات اللازمة عن الواقعة.



تم عمل محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



فيما أكد مصدر، أنه ولا توجد شبهة جنائية، طبقاً للكشف الظاهري على السيدة.