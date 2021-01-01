بيان: بوجدانوف يؤكّد للحريري دعم كل الجهود للإسراع بتشكيل حكومة لبنانية برئاسته

أكّد الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف لرئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، دعم كل الجهود للإسراع بتشكيل حكومة مهمة برئاسة الحريري.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، نقلاً عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إنه "بناء لاتفاق مسبق، جرى اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف ورئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري".

وأكد الجانب الروسي "على ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري".

وشدد الجانب الروسي "على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة".

وتم التأكيد "على توجهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على الرصيد القوي لعلاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية، المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين".

من جهته عرض الرئيس الحريري أثناء المكالمة " لوجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات".

يذكر أنه كان تم تكليف الرئيس سعد الحريري، في 22 أكتوبر 2020، تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس 2020، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في 9 ديسمبر 2020 تشكيلة حكومية من 18 وزيرا لم تنل موافقة الرئيس ميشال عون.

ولم يقدم الحريري بعدها للرئيس عون أية تشكيلة حكومية.

ويقوم رئيس مجلس النواب بمبادرة لتأليف حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري على قاعدة أن تتألف من 24 وزير دون ثلث معطل، بعد أن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من ثمانية أشهر.